Трамп отказался встречаться с Мэй на саммите G7

Как пишет газета Telegraph со ссылкой насточники в окружении президента США, Трамп устал от «учительского» тона Мэй.

«Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях», — передает РИА «Новости» слова источника издания, присутствовавшего на встречах лидеров двух стран.

Как пишет газета, Трампа рассердился из-за отношения Мэй во время их телефонного разговора, когда вместо разговора на общие темы она сразу углубилась в политические детали.

По словам другого источника, Трамп также выразил раздражение по поводу частых просьб британского премьера, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США.

Как сообщило британское агентство Press Association, Мэй проведет на саммите G7 в провинции Квебек официальные встречи со всеми лидерами стран «семерки», кроме Трампа.

Сообщается также, что неофициальные переговоры с президентом США у британского премьера в Канаде все же состоятся, но трамп Трамп проведет на саммите меньше времени, чем его коллеги, передает ТАСС . Как пишет издание, Мэй постарается не допустить торговой войны между странами — участницами встречи.

Напомним, в ноябре 2017 года Дональд Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter ретвит записи британской ультраправой организации Britain First. В записи был закреплен видеоролик с кадрами нападений, совершенных представителями радикальных исламистских группировок.

В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй осудилидействия Трампа. В ответ американский лидер призвал Мэй уделять больше внимания борьбе с «разрушительным радикальным исламским терроризмом» в своей стране вместо того, чтобы акцентировать внимание на президенте США.

В январе 2018 года Трамп отменил визит в Великобританию из-за несогласия с действиями предыдущей администрации.