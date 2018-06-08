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Трамп отказался встречаться с Мэй
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Трамп отказался встречаться с Мэй на саммите G7 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй отказались проводить двусторонние переговоры на саммите G7 из-за неприязненных личных отношений, пишут британские СМИ.
Как пишет газета Telegraph со ссылкой насточники в окружении президента США, Трамп устал от «учительского» тона Мэй.
«Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях», — передает РИА «Новости» слова источника издания, присутствовавшего на встречах лидеров двух стран.
Как пишет газета, Трампа рассердился из-за отношения Мэй во время их телефонного разговора, когда вместо разговора на общие темы она сразу углубилась в политические детали.
По словам другого источника, Трамп также выразил раздражение по поводу частых просьб британского премьера, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США.
Как сообщило британское агентство Press Association, Мэй проведет на саммите G7 в провинции Квебек официальные встречи со всеми лидерами стран «семерки», кроме Трампа.
Сообщается также, что неофициальные переговоры с президентом США у британского премьера в Канаде все же состоятся, но трамп Трамп проведет на саммите меньше времени, чем его коллеги, передает ТАСС. Как пишет издание, Мэй постарается не допустить торговой войны между странами — участницами встречи.
Напомним, в ноябре 2017 года Дональд Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter ретвит записи британской ультраправой организации Britain First. В записи был закреплен видеоролик с кадрами нападений, совершенных представителями радикальных исламистских группировок.
В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй осудилидействия Трампа. В ответ американский лидер призвал Мэй уделять больше внимания борьбе с «разрушительным радикальным исламским терроризмом» в своей стране вместо того, чтобы акцентировать внимание на президенте США.
В январе 2018 года Трамп отменил визит в Великобританию из-за несогласия с действиями предыдущей администрации.
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