Турция напомнила Европе об «аннексии Крыма»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые "начали забывать про Крым", и заявил, что Анкара не признает присоединение полуострова к России.
"Мы не забыли о Крыме и никогда не забудем, его аннексию не признали и не признаем… Некоторые страны Европы начали забывать про Крым. Мы им напоминаем: если вы забудете сегодня про Крым, и если завтра с Украиной что-нибудь случится, то вы будете нести за это ответственность", — заявил Чавушоглу, выступая перед членами ассоциации культуры и помощи крымским татарам в Анкаре.
Его цитирует газета Yeni Safak.
Это заявление Чавушоглу сделал в присутствии главы МИД Украины Павла Климкина и депутата Верховной рады Украины, одного из лидеров организации "Меджлис крымско-татарского народа" (признанна в России экстремистской и запрещена) Мустафы Джемилева, которые прибыли в Анкару для участия в совместных мероприятиях, проводимых Украиной и Турцией в связи с 74-й годовщиной депортации крымско-татарского народа.
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.