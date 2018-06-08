Турция напомнила Европе об «аннексии Крыма»

Глава МИД Турции призвал европейские страны не забывать об «аннексии Крыма»

"Мы не забыли о Крыме и никогда не забудем, его аннексию не признали и не признаем… Некоторые страны Европы начали забывать про Крым. Мы им напоминаем: если вы забудете сегодня про Крым, и если завтра с Украиной что-нибудь случится, то вы будете нести за это ответственность", — заявил Чавушоглу, выступая перед членами ассоциации культуры и помощи крымским татарам в Анкаре.

Его цитирует газета Yeni Safak.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.