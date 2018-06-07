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Макрон осадил Трампа
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Макрон осадил Трампа 

Рамблер 1 час назад
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США не отказываться от иранской ядерной сделки, а также "не мешать другим" оставаться участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Как заявил французский лидер, вскоре президенту США предстоят переговоры с лидером КНДР, где в том числе будет вестись речь о полной денуклеаризации Корейского полуострова.
«Но какова будет убедительность этих переговоров, если аннулируются переговоры по иранской ядерной программе, которые прошли три года назад?», — поинтересовался Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Макрон предложил Трампу «не мешать другим» оставаться участниками СВПД и не подталкивать Иран к выходу из него.
«Давайте работать все вместе над более широким соглашением», — заключил президент Франции.
8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном по ядерной программе, заключенного Россией, США, Британией, Китаем, Францией, Германией с Ираном в 2015 году.
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