Макрон осадил Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США не отказываться от иранской ядерной сделки, а также "не мешать другим" оставаться участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как заявил французский лидер, вскоре президенту США предстоят переговоры с лидером КНДР , где в том числе будет вестись речь о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

«Но какова будет убедительность этих переговоров, если аннулируются переговоры по иранской ядерной программе, которые прошли три года назад?», — поинтересовался Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Макрон предложил Трампу «не мешать другим» оставаться участниками СВПД и не подталкивать Иран к выходу из него.

«Давайте работать все вместе над более широким соглашением», — заключил президент Франции.