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Киев теряет Одессу
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В Киеве заявили о потере контроля над Одессой 

Рамблер 15 часов назад
Ряд депутатов Верховной рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову с требованием принять срочные меры в связи с потерей контроля над Одессой, передает РИА «Новости».
Депутат Игорь Луценко написал в Facebook, что в обращении содержится просьба назначить заседание СНБО, на котором будет обсуждаться ситуация в Одессе, где «террор против (проукраинских) активистов» обрел невиданные масштабы.
По словам Луценко, Киев может скоро потерять контроль над Одессой, как в прошлом над Донбассом. При этом Луценко обвинил одесские власти в поддержке пророссийских настроений.
В обращении к Турчинову говорится, что утрата контроля над «третьим по величине, исторически украинским городом» несет непосредственную угрозу национальным интересам Украины.
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