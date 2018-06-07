Сестру королевы нашли мертвой в Аргентине 

Младшую сестру королевы Нидерландов Максимы — Инес — обнаружили мертвой в ее квартире в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает El Pais.
По данным издания, тело 33-летней Инес нашли 6 июня. Представитель правительства Нидерландов заявил, что женщина, скорее всего, покончила с собой. Точную причину смерти назовут после завершения судмедэкспертизы.
Максима и Инес Соррегьета родились в Буэнос-Айресе в семье министра сельского хозяйства. У Максимы есть еще два родных брата — Мартин и Хуан — и три старших единокровных сестры. В апреле 1999 года Максима познакомилась с принцем Виллемом-Александром на частной вечеринке в Испании. Их свадьба состоялась в феврале 2002 года.
El Pais отмечает, что Инес и Максима были очень дружны, младшая сестра стала крестной одной из дочерей королевы.
Инес работала в министерстве социального развития Аргентины при президенте Маурисио Макри. Сестра королевы пережила «несколько эпизодов депрессии». Ее критиковали, обвиняя в нечестном получении должности: у королевы Максимы якобы были «очень хорошие отношения» с Макри. В итоге в правительстве признали, что Инес не полностью соответствовала должности, за которую получала около 2700 евро в месяц.