Британцы избавились от улики по делу Скрипалей

По мнению автора статьи, британского журналиста Роба Слэйна, «скорее всего», полицейские избавились от красной сумки Юлии Скрипаль как от «неудобной» улики.

Журналист обратил внимание на записи с камер наблюдения, в объектив которых в день отравления попадали россияне. Одна из них запечатлела бывшего полковника ГРУ и некую девушку, по словам Слэйна, не Юлию Скрипаль, с красной сумкой через плечо. Однако позже эта сумка оказалась уже у дочери шпиона.

При этом с тех пор «судьба» сумки неизвестна, так как британские правоохранители ни разу о ней не упомянули, в связи с чем журналист и предположил, что сумка оказалась слишком неудобным вещественным доказательством и от нее избавились.