Норвегию пугает военная мощь России 

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в среду в Королевском институте объединенных родов войск в Лондоне, заявила, что усиление военного потенциала России означает, что она становится способна угрожать Европе без необходимости вступать на ее территорию.
«За последние 10 лет Россия существенно модернизировала свой военный потенциал — это касается как ядерных, так и обычных вооружений. Ее растущая военная мощь проявляется в повышении мобильности, большей гибкости, дальности, точности и огневой мощи. РФ становится способна угрожать Европе, не вступая на европейскую территорию», — сказала политик.
По ее словам, «более решительная» внешняя политика России, а также другие вызовы подтверждают необходимость ее страны более тесно сотрудничать в военной области с Великобританией и другими странами-соседями — как на двусторонней основе, так и по линии НАТО.
При этом Сульберг признала, что в настоящий момент Норвегия не видит для себя непосредственной угрозы со стороны России.
По ее словам, в дальнейшем Осло намерен сочетать политику сдерживания с диалогом, продолжая сотрудничество с Москвой в областях, представляющих взаимный интерес.