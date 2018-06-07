Норвегию пугает военная мощь России

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг , выступая в среду в Королевском институте объединенных родов войск в Лондоне, заявила, что усиление военного потенциала России означает, что она становится способна угрожать Европе без необходимости вступать на ее территорию.

«За последние 10 лет Россия существенно модернизировала свой военный потенциал — это касается как ядерных, так и обычных вооружений. Ее растущая военная мощь проявляется в повышении мобильности, большей гибкости, дальности, точности и огневой мощи. РФ становится способна угрожать Европе, не вступая на европейскую территорию», — сказала политик.

По ее словам, «более решительная» внешняя политика России, а также другие вызовы подтверждают необходимость ее страны более тесно сотрудничать в военной области с Великобританией и другими странами-соседями — как на двусторонней основе, так и по линии НАТО

При этом Сульберг признала, что в настоящий момент Норвегия не видит для себя непосредственной угрозы со стороны России.