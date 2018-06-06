«Писсия?»: CNN не смог написать «Россия»

CNN попытался правильно написать слово «Россия» и не смог

Американский телеканал CNN допустил в своей трансляции ошибку в слове «Россия». На это обратила внимание новостная служба RT в своем Telegram-канале.

Проблемы в правописании возникли в слове, отображенном на мультимедийном экране позади ведущего. Название страны, якобы написанное кириллицей, окрашивается в красный цвет и затем переводится на латиницу. И если с правописанием слова RUSSIA у редакции проблем не возникло, то в первом случае получилась странная конструкция «PUCCИЯ».

«Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию», — подписали записанный фрагмент администраторы канала.

Данная ошибка кажется странной, так как буквы «и» и «я», отсутствующие в латинском алфавите, журналистам удалось употребить корректно. Проблемы у них возникли с существующем в нем «о».