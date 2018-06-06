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СБ ООН принял заявление по Украине
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Совет Безопасности ООН принял заявление по Украине 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Совет Безопасности ООН принял заявление с осуждением нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. Об этом говорится на сайте СБ ООН.
«Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещённых Минскими соглашениями тяжёлых вооружений, применение которых приводит к трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц», — говорится в заявлении.
Члены Совета призвали «к выполнению обязательств по разведению сил и к немедленному выводу тяжёлых вооружений в соответствии с применимыми положениями Минских соглашений».
Отмечается, что текст заявления зачитал постпред России при ООН Василий Небензя в качестве председателя СБ ООН.
Ранее Небензя подчеркнул, что российская сторона надеется на принятие в СБ ООН сбалансированного заявления по Украине.
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