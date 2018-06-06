СБ ООН принял заявление по Украине

Совет Безопасности ООН принял заявление по Украине

Совет Безопасности ООН принял заявление с осуждением нарушений режима прекращения огня на востоке Украины . Об этом говорится на сайте СБ ООН.

«Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещённых Минскими соглашениями тяжёлых вооружений, применение которых приводит к трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц», — говорится в заявлении.

Члены Совета призвали «к выполнению обязательств по разведению сил и к немедленному выводу тяжёлых вооружений в соответствии с применимыми положениями Минских соглашений».

Ранее Небензя подчеркнул, что российская сторона надеется на принятие в СБ ООН сбалансированного заявления по Украине.