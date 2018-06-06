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ДНР уличила Украину в переброске С-300
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Басурин: украинская армия перебросила под Мариуполь дивизион С-300 

ТАСС 2 часа назад
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на южный участок линии соприкосновения вблизи Мариуполя дивизион зенитных ракетных комплексов С-300.
Об этом сообщил в среду представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
"Наша разведка располагает информацией о передислокации в район Володарского (ныне Никольское — прим. ТАСС) дивизиона ЗРК С-300", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Согласно разведданным, в задачи расчетов входит отработка боевых задач, в частности, нанесение ударов по целям на воде.
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Комментарии17  Ещё 3 источника 
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