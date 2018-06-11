Меркель «собралась» на ЧМ-2018 в Россию

«Будет полезно»: Меркель заявила, что может поехать в Россию на ЧМ-2018

Кацлер Германии отметила, что подобные поездки не противоречат ее принципам.

Глава правительства Германии отметила, что подобные поездки не противоречат ее политическим принципам. Меркель добавила, что визиты такого рода «могут быть полезны». Тем не менее, канцлер пока не озвучила окончательного решения о поездке, сославшись на необходимость учета других обязательств.

По данным немецких СМИ, другие высокопоставленные члены правительства Германии не планируют посещение России для поддержки национальной сборной на ЧМ-2018, за исключением главы министерства внутренних дел Хорста Зеехофера.

Ранее в ходе саммит глав государств «Большой семерки» Меркель заявила, что не видит условий для возвращения России в состав G7. По ее словам, другие европейские лидеры поддержали ее и отметили, что этот вопрос пока не стоит выносить на повестку дня.