Помощницу Трампа уволили за высказывание о Маккейне

Автор высказывания об «умирающем Маккейне» больше не работает в Белом доме

"Келли Садлер больше не работает в администрации президента", — заявил Шах.

В мае сообщалось, что Садлер на совещании предложила не принимать во внимание несогласие Маккейна с кандидатурой Джины Хаспел на пост директора ЦРУ . Она якобы произнесла фразу: "Он все равно умирает". Родственники сенатора раскритиковали автора высказывания, а его дочь призвала Белый дом уволить Садлер.

Речь шла о состоянии здоровья сенатора, которому в июле прошлого года диагностировали агрессивную форму рака мозга. Тогда же 81-летний политик перенес операцию. С декабря 2017 года он не принимает непосредственного участия в работе сената, оставаясь в своем штате Аризона под присмотром врачей.