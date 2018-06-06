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Помощницу Трампа уволили за высказывание о Маккейне
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Автор высказывания об «умирающем Маккейне» больше не работает в Белом доме 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Помощница президента США Дональда Трампа Келли Садлер, прославившаяся скандальными высказываниями о здоровье сенатора Джона Маккейна, больше не работает в Белом доме, заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.
"Келли Садлер больше не работает в администрации президента", — заявил Шах.
В мае сообщалось, что Садлер на совещании предложила не принимать во внимание несогласие Маккейна с кандидатурой Джины Хаспел на пост директора ЦРУ. Она якобы произнесла фразу: "Он все равно умирает". Родственники сенатора раскритиковали автора высказывания, а его дочь призвала Белый дом уволить Садлер.
Речь шла о состоянии здоровья сенатора, которому в июле прошлого года диагностировали агрессивную форму рака мозга. Тогда же 81-летний политик перенес операцию. С декабря 2017 года он не принимает непосредственного участия в работе сената, оставаясь в своем штате Аризона под присмотром врачей.
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