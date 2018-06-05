Полиция Лондона восстановила хронологию событий в Солсбери

Полиция Лондона рассказала о хронологии событий в Солсбери

На сайте полиции Лондона появилась информация о последовательности и времени событий в Солсбери 4 марта, когда были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

События в Солсбери дали начало одному из самых больших и сложных расследований британской антитеррористической полиции, пишут на сайте полиции Лондона.

«Определенно, это очень необычное дело — и по масштабу, и по сложности. Мы с самого начала заявляли, что расследование займет определенное время, и мы стараемся принять во внимание все улики», — сказал заместитель помощника комиссара Дин Хейдон.

Также на сайте лондонской полиции опубликовали хронологию событий, предшествующих отравлению семьи Скрипалей.

Хронология событий (время указано примерное): 14.40, 3 марта, суббота:

Юлия прибывает из России в аэропорт Хитроу. 09.15, 4 марта, воскресенье:

Машину Сергея видели в районе London Road, Churchill Way North and Wilton Road. 13.30:

Машину Сергея видели передвигающейся по Devizes Road в сторону центра города 13.40:

Сергей и Юлия приезжают на верхний уровень парковки в торговом центре Maltings. Через некоторое время после этого они направляются в Bishops Mill Pub в центре города. 14.20:

Обедают в ресторане Zizzi

15.35:

Покидают ресторан 16.15:

Экстреннные службы получают сообщение, полиция прибывает на место. Сотрудники полиции обнаруживают Юлию и Сергея в тяжелом состоянии на скамейке в парке возле ресторана.

Напомним, что в Англии 4 марта неизвестным нервно-паралитическим веществом были отравлены 66-летний Скрипаль вместе со своей 33-летней дочерью Юлией. Следователь Ник Бэйли, отреагировавший на инцидент одним из первых, также серьезно пострадал от воздействия вещества и был госпитализирован 6 марта.

Скрипаль и его дочь провели несколько недель в больнице, находясь в критическом состоянии. Сейчас их состояние улучшается. Сергея Скрипаля выписали из больницы 18 мая, Юлию — 9 апреля. Бэйли был выписан 22 марта, но пока еще находится на больничном.