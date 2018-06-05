Почему в Германии требуют выслать из страны нового посла США

Новый американский посол в Германии заявил о стремлении укрепить позиции консерваторов по всей Европе, вызвав тем самым негодование немецких политиков, сообщается на сайте телеканала N-TV. Левые Германии и экс-глава СДПГ Мартин Шульц считают, что поведение Ричарда Гренелла беспрецедентно для дипломата и он должен быть незамедлительно отстранён от должности и выслан из страны.

Бывший глава СДПГ Мартин Шульц считает нового посла США в Германии Ричарда Гренелла невыносимым и рассчитывает на его скорое смещение с этого поста, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

«То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии», — подчеркнул Шульц.

По его словам, вместо того чтобы проявлять нейтральное отношение к стране, в которой находится, посол США действует как представитель политического движения.

Сначала Гренелл в интервью призвал к укреплению консервативных и популистских сил в Европе, потом он спровоцировал замешательство на международном уровне, пригласив австрийского канцлера Себастьяна Курца на обед 13 июня, сообщается в статье.

«Я надеюсь, что визит Курца повлечёт за собой сокращённое пребывание господина Гренелла в Германии в качестве посла», — заявил Мартин Шульц.

Как отмечает N-TV, канцлер Австрии известен как критик политики Ангелы Меркель по беженцам и без её участия предпринимал инициативы по закрытию балканского маршрута.

Между тем представитель США Ричард Гренелл назвал Курца «рок-звездой» европейской политики. Ранее Гренелл встречался с другим критиком политики Меркель, Йенсом Шпаном . Сама Ангела Меркель не пожелала давать комментариев по поводу Гренелла. На встрече с израильским премьер-министром Нетаньяху она лишь сообщила, что с представителем США будут проводить беседы во внешнеполитическом ведомстве Германии. Гренелла попросили упорядочить свои высказывания в среду, когда состоится его первое в должности посла посещение немецкого Министерства иностранных дел , сообщается на сайте немецкого телеканала.

Особое недовольство немецкого правительства вызвало интервью, которое Ричард Гренелл дал консервативной платформе Breitbart London. По словам американского представителя, избрание Дональда Трампа дало людям возможность заявить, что они попросту не допустят, чтобы политические круги в Европе ещё до выборов решали, кто на них победит и кто может выставлять свою кандидатуру. Он также подчеркнул, что хочет укрепить позиции «других консерваторов по всей Европе».

Лидер фракции левых Сара Вагенкнехт потребовала немедленно выслать Гренелла из страны.

«Тот, кто, как американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат», — считает Вагенкнехт.

По её мнению, если немецкое правительство серьёзно относится к демократическому суверенитету своей страны, оно должно не приглашать Гренелла на беседы за чашечкой кофе, а незамедлительно выслать его из Германии.

Экс-кандидат СДПГ на пост канцлера и бывший председатель Европарламента Мартин Шульц назвал запланированную встречу в МИД и высказывания Гренелла «чудовищным процессом», продолжает немецкий телеканал. Если бы немецкий посол в Вашингтоне заявил, что он находится там, чтобы укрепить позиции демократов, его бы тотчас вышвырнули из США, убеждён Шульц.

Как напоминает издание, после формирования большой коалиции в немецком правительстве Шульц должен был занять пост министра иностранных дел Германии, однако отказался от должности из-за внутреннего сопротивления. Вместо него МИД возглавил Хайко Маас, и сейчас все в Германии с интересом ожидают, как он поведёт себя в этой непростой ситуации.