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Основатель парка львов успокоил питомцев тапком
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Основатель парка львов успокоил питомцев тапком 

360tv.ru 1 час назад
Главным оружием для усмирения питомцев крымского парка львов «Тайган» является «волшебный тапок» основателя заведения Олега Зубкова. Бесстрашный укротитель способен только с помощью собственной обуви остановить схватку между опасными хищниками.
Видеозаписи своего общения со львами Зубков регулярно публикует на YouTube. В свежем ролике он с помощью тапка прекратил драку между львом и львицей.
Зубков уверен, что к животным нужно относиться с любовью, на что они обязательно ответят доверием.
В начале июня власти немецкой коммуны Люнебах сообщили о бегстве нескольких хищных зверей из местного зоопарка. Сбежали два льва, два тигра, ягуар и медведь. Полиция призвала жителей не выходить на улицу.
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