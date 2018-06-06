Основатель парка львов успокоил питомцев тапком

Главным оружием для усмирения питомцев крымского парка львов «Тайган» является «волшебный тапок» основателя заведения Олега Зубкова . Бесстрашный укротитель способен только с помощью собственной обуви остановить схватку между опасными хищниками.

Видеозаписи своего общения со львами Зубков регулярно публикует на YouTube. В свежем ролике он с помощью тапка прекратил драку между львом и львицей.

Зубков уверен, что к животным нужно относиться с любовью, на что они обязательно ответят доверием.

В начале июня власти немецкой коммуны Люнебах сообщили о бегстве нескольких хищных зверей из местного зоопарка. Сбежали два льва, два тигра, ягуар и медведь. Полиция призвала жителей не выходить на улицу.