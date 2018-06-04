«Порошенко лично приказал сбить MH-17»

«Во-первых, я считаю, что лично Порошенко непосредственно виноват в том, что подбили Boeing, и что он отдавал приказ. Могу сказать с уверенностью: ближайшие люди Порошенко уже начали говорить, что Порошенко отдавал приказ на расстрел непосредственно этого самолета», — подчеркнул он.

По словам бывшего украинского парламентария, в катастрофе рейса MH17 в 2014 году виновен «непосредственно» Порошенко, о чем Журавко рассказали его бывшие коллеги по Раде, приближенные к главе Украины.

«Они за свои слова отвечают», — отметил Журавко, добавив, что и сам отвечает за свои.

Также экс-депутат объяснил, что делает подобные заявления «осознанно», так как уверен, что пришло время говорить правду, например, о том, что Украина превращается в «зловещий ад» и нарушает все нормы.

Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама Куала-Лумпур , был сбит в июле 2014 года над Донбассом. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

Малайзии, Бельгии и В конце мая Международная следственная группа, в которую входят эксперты из Украины, Нидерландов Австралии , заявила, что ракета, сбившая Boeing, была выпущена зенитным ракетным комплексом «Бук», который стоял на вооружении армии России