Россию решили вернуть в G8

Левые в бундестаге хотят вернуть Россию в G8

Сопредседатель фракции Левой партии бундестага ФРГ Сара Вагенкнехт считает, что Россию стоит вернуть в состав «Большой восьмерки», чтобы противостоять интересам США . После исключения РФ из G8, отметила Вагенкнехт, Вашингтон проводит политику, которую «остальные участники формата не хотят». Безопасность в Европе же, по мнению политика, можно обеспечить лишь при участии Москвы

Сопредседатель фракции Левой партии (Die Linke, 69 мест из 709 в бундестаге ) в Германии Сара Вагенкнехт заявила о необходимости вернуть Россию в состав «большой восьмерки». Такой шаг нужно сделать, убеждена Вагенкнехт, чтобы появилась возможность противостоять навязыванию США своих интересов в рамках формата G8.

Исключив Россию из состава «большой восьмерки», ее страны-участницы столкнулись с большой проблемой — США проводят свою политику, а оставшиеся шесть государств не желают соглашаться с этой линией.

По мнению левого политика, только при участии России можно обеспечить безопасность в Европе. Кроме того, присутствие РФ на международной арене крайне важно как «контрполитика» и альтернативная точка зрения, полагает Вагенкнехт.

Франция, Япония и Напомним, что очередной саммит «большой семерки» (G7) состоится в Канаде 8-9 июня. Сейчас в состав G7 входят США, Германия, Канада, Великобритания Италия . Российский мандат в этом неформальном объединении был приостановлен в 2014 году, сообщает ФАН.

Германский политолог Александр Рар убежден, что немцы контактируют с Россией, чтобы не оказаться зажатыми «как в сэндвиче» между Москвой и Вашингтоном.

У Европы «впервые за период после Второй мировой войны» есть разногласия с США такого уровня серьезности, заявил эксперт в разговоре с НСН.

Сара Вагенкнехт не впервые выступает в поддержку возвращения России в формат «большой восьмерки». В апреле этого года сопредседатель Левой партии заявила, что если Запад хочет конструктивного диалога с Москвой, то саммит в Канаде — их шанс.

Заместитель главы парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александр Ламбсдорф заявил, что сейчас есть смысл в структурировании диалога России и Запада — и формат G7+1 может стать верным.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что присоединение России к «большой семерке» ему не видится реалистичным. Глава МИД ФРГ убежден, что Россия должна снова начать вносить конструктивный вклад в международную политическую повестку.

В конце апреля министры иностранных дел стран «большой семерки» не исключили, что против России могут быть введены новые санкции из-за ситуации в Донбассе. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи глав МИД стран G7, проходившей в канадском Торонто.

«Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией минских договоренностей. Санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют», — говорится в коммюнике министров иностранных дел G7.

G7 также обвинила Россию в «дестабилизирующем поведении». Кроме того, главы МИД стран «большой семерки» приняли сторону Великобритании в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля . В заявлении говорится, что члены «большой семерки», в целом, согласны с оценкой Великобритании и считают, что ответственность России за химическое нападение «крайне вероятна». При этом в G7 убеждены, что события в Солсбери «не имеют правдоподобного альтернативного объяснения».

G8 — организация, не основанная ни на каком международном договоре и не имеющая ни устава, ни официального членства.

Термин «большая семерка», продолжением которого стал термин «большая восьмерка», возник в русской журналистике и публицистике из-за ошибочной расшифровки в начале 1990-х годов английского сокращения G7 как «Great Seven» («большая семерка»), хотя в дейстительности оно расшифровывается как «Group of Seven» («группа семи»).