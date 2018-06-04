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России пригрозили потерей Петербурга
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России пригрозили потерей Петербурга 

Рамблер 2 часа назад
Напав на Эстонию, Россия «потеряет» Санкт-Петербург, заявил «Европейской правде» Тоомас Хендрик Ильвес, 10 лет бывший президентом Эстонии.
В беседе с украинским изданием он подчеркнул, что военной угрозы со стороны России для Эстонии не существует, так как пятая статья Североатлантического договора рассматривает нападение на одну из стран НАТО как нападение на весь Альянс. Поэтому, уверен Ильвес, Россия хоть и может напасть на Эстонию, однако тут же лишится Омска и Томска, «не говоря уже о Санкт-Петербурге».
«Они об этом помнят», — уверен он.
При этом бывший президент отметил, что Россия «угрожает» Эстонии по-другому — «дискредитирует» ее уже 27 лет. Ильвес отметил, что на Украине очень хорошо понимают, о чем он говорит.
«У вас точно такая же ​​проблема с рассказами о "нацистах" и "хунте"», — напомнил он.
По его словам, эта «угроза» по-настоящему опасна, в том числе потому, что на Западе есть немало «полезных идиотов» и СМИ, которые «подхватывают» украинскую хунту и ее нацистов.
Между тем Ильвес подчеркнул, что русские еще могут измениться, так как агрессия не является частью их «генокода».
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