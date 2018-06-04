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Клинтон отказался извиняться перед Моникой Левински
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Клинтон отказался извиняться перед Моникой Левински 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший президент Америки Билл Клинтон в интервью для телеканала NBC сообщил, что не будет приносить личные извинения бывшей стажерке Белого дома Монике Левински.
Интервью с экс-президентом США вышло в эфир в понедельник. В связи с активизацией в Америке движения против сексуального насилия, телеканал решил уточнить, собирается ли Клинтон приносить личные извинения Левински. Ответ на вопрос прозвучал однозначный: «Нет».
Бывший глава Белого дома заявил, что и так уже публично извинялся перед всем миром, а также что с Левински он никогда больше не говорил. Клинтон отметил, что 20 лет назад журналисты сознательно пренебрегали фактами, в то время как он сам правильно старался не допустить импичмент после скандала, пишет ТАСС.
«Я поступил правильно, я защищал конституцию», — сказал в интервью для NBC 42-й президент.
Напомним, что недавно участница одного из главных политических скандалов Америки Левински рассказала, что переосмыслила события 1998 года. Также она поведала одному из журналов, как провела последние десять лет своей жизни и что думает о своей связи с бывшим президентом.
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