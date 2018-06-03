Lufthansa «сделала» Киев частью России

Авиакомпания Lufthansa выпустила видеоролик, приуроченный к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ролик опубликован в Facebook

«Наши поклонники готовы болеть за сборную Германии в России в борьбе за титул. В этом году не в далекой Копакабане, а в России.

Здесь есть красивые уголки, где можно наблюдать за болельщиками и отметить победу», — говорится в подписи к ролику.

На видео двое мужчин в пляжных тапках под мелодию «Калинка-Малинка» сначала наблюдают за рыбаком на берегу водоёма, а потом в аэропорту и смотрят через окно на самолёт Lufthansa.

В соцсетях считают, что вместо России на кадрах район Березняки в Киеве.

«Извините, но этого места нет в России, это в Киеве. Район — Русановка / Березняки», — написала одна из пользовательниц.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.