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Lufthansa «сделала» Киев частью России
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Lufthansa «сделала» Киев частью России 

Рамблер 1 час назад
Фото: Facebook
Авиакомпания Lufthansa выпустила видеоролик, приуроченный к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ролик опубликован в Facebook.
«Наши поклонники готовы болеть за сборную Германии в России в борьбе за титул. В этом году не в далекой Копакабане, а в России.
Здесь есть красивые уголки, где можно наблюдать за болельщиками и отметить победу», — говорится в подписи к ролику.
На видео двое мужчин в пляжных тапках под мелодию «Калинка-Малинка» сначала наблюдают за рыбаком на берегу водоёма, а потом в аэропорту и смотрят через окно на самолёт Lufthansa.
В соцсетях считают, что вместо России на кадрах район Березняки в Киеве.
«Извините, но этого места нет в России, это в Киеве. Район — Русановка / Березняки», — написала одна из пользовательниц.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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