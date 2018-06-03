«Мы не примем того, что сделала Россия»

Обиженные Трампом

Расхождения между Дональдом Трампом и ЕС усилились. Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном , ввел санкции против российской компании "Русал" , что ударило по ряду крупных европейских производителей, и утвердил пошлины на импорт алюминия и стали. Для Европы это обернулось многомиллиардными убытками, и Брюссель не мог не отреагировать.

Трампу предлагали компромисс. На саммите в Софии страны ЕС выразили готовность увеличить закупки американских энергоресурсов в обмен на отказ от пошлин. Соглашались и на управляемый пересмотр ядерной сделки с ужесточением ограничений Ирана в разработке вооружений. Однако в Вашингтоне все это отвергли. И европейские лидеры обратились к Москве.

"Думаю, надо восстановить связи с Россией . Я совершенно не удовлетворен их нынешним состоянием. Мы не примем того, что Россия сделала в Крыму и на востоке Украины . Тем не менее мы должны иметь в виду, что вся совокупная территория Евросоюза — это 5,5 миллиона квадратных километров, а территория России — 70,5 миллиона квадратных километров", — сказал Жан-Клод Юнкер.

Получить от обиженных максимум

Как считает президент "Центра стратегических коммуникаций" Дмитрий Абзалов , России необходимо воспользоваться ситуацией и добиться уступок от ЕС.

"Из этого необходимо выжать как можно больше. Только для примера: ЕС мог бы включить "Северный поток — 2" в список своих стратегических проектов. Это позволило бы вывести его из-под некоторых положений антимонопольного законодательства. Такой же статус не помешал бы и "Турецкому потоку", который уже рассчитывают протянуть до Болгарии. Сейчас прозвучит много доброжелательных высказываний о России. Однако для нас важно превратить слова в дела", — подчеркивает Абзалов.

Окно возможностей, открывающееся для Москвы, продлится, по крайней мере, до поздней осени. Американские санкции по иранскому направлению реализуются несколькими пакетами, в августе и ноябре. Перед Новым годом состоятся промежуточные выборы в конгресс США. Смягчать давление на зарубежных партнеров в преддверии голосования Трамп вряд ли станет — для него это было бы проявлением слабости.

"Помимо прочего, европейские страны — основа "нормандского формата" переговоров по Украине. Антироссийские санкции, введенные ЕС, жестко увязаны с подвижками в этом направлении. Если Германия и Франция захотят активнее сотрудничать с Москвой и используют свое влияние на Украине, то может получиться так, что основание для санкций исчезнет", — отмечает Абзалов.

Неустойчивая разрядка

Готовность европейцев к разрядке подтвердили визиты Макрона и Меркель Владимиру Путину . Оба европейских лидера старались обходить острые углы на переговорах. Не желая затрагивать темы отравления Скрипалей в Солсбери и предполагаемой химической атаки в сирийской Думе , президент Франции лишь указал на "недостаточное взаимопонимание" по этому поводу.

Готовность к сближению с Москвой продемонстрировала и Ангела Меркель. Президент России и канцлер ФРГ сошлись на важности для обеих стран трубопровода "Северный поток — 2". Однако Дмитрий Абзалов предупреждает: нельзя позволять европейцам использовать Россию в их интересах.

"Кремлю невыгодно, чтобы все свелось к усилению позиций ЕС в переговорах с США. Необходимы ощутимые уступки со стороны Европы", — говорит он.

В разговоре с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов выразил осторожный оптимизм в связи с таким развитием событий.

"Разрядка между Россией и ЕС возможна. Есть обстоятельства, подталкивающие к этому обе стороны. Сам факт визитов Макрона и Меркель весьма позитивен: ведь довольно долго лидеры Франции и Германии не приезжали в Россию. Международная повестка диктует сближение: по вопросам об иранской ядерной сделке и о переносе посольства США в Иерусалим Москва и государства ЕС солидарны. Кроме того, в Евросоюзе начинается новый политический цикл, поскольку завершился период выборов. В такие моменты всегда возникает желание сделать что-то по-другому, новые идеи получают шанс", — объясняет политолог.