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Учения НАТО стартовали в Литве
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В Литве начались учения НАТО 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Крупные региональные маневры Североатлантического альянса Saber Strike 2018 начались в воскресенье в Литве. Как сообщил в эфире национального радио представитель штаба обороны Литовской армии Томас Пакальнишкис, в учениях задействовано 6,6 тыс. военных нескольких стран НАТО.
"Одним из основных эпизодов маневров станет передислокация подразделений союзников с места постоянного размещения в Германии через территорию Польши и Литвы в Латвию", — сказал он.
Наиболее массовое движение военных колон по территории Литвы намечено на 6-9 июня. Двумя маршрутами на полигоны в Гайжюнай и Пабраде, а также через Литву в соседние страны Балтии с места постоянной дислокации в Фильзеке (Германия) проследует 2-й кавалерийский полк Сухопутных войск США с 3 тыс. военных и 1,5 тыс. единиц техники. "Проведены необходимые организационные мероприятия, чтобы обеспечить слаженное следование войск по территории страны", — отметил Пакальнишкис.
Для проведения маневров со столь массовым участием иностранных военных потребовалось специальное согласие парламента Литвы. Полномочия правительства на ввод в страну иностранных войск ограничиваются численностью в 1,6 тыс. человек.
Маневры Saber Strike с 2011 года ежегодно организуются европейским командованием Вооруженных сил США. В учениях этого года, согласно информации минобороны Литвы, всего будут участвовать 18 тыс. военнослужащих из 19 стран.
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