«Путин умеет разыграть партию со слабыми картами»

«Я считаю, что было ошибкой с нашей стороны говорить, что мы победили в холодной войне. Это они проиграли в холодной войне. И разница здесь не только семантическая. Коммунистическую систему постигла неудача», — приводит ее слова ИноТВ.

Олбрайт заявила, что российский президент Владимир Путин «очень умен» и «целеустремлен», но «холоден, почти как рептилия». Она вспомнила первую встречу с Путиным, когда он еще не был президентом России. Это произошло на саммите ОПЕК Новой Зеландии , тогда Путин «пытался найти новых друзей». Олбрайт рассказала, что для президента США Клинтона на саммите организовали джаз-концерт, сам Клинтон танцевал, а Путин его примеру не последовал.

Экс-госсекретарь США рассказала, что после развала Советского Союза она возглавила аналитический центр, исследовавший положение в Европе после холодной войны. «Фокусной группой, которую я никогда не забуду, стали люди, с которыми я встретилась неподалеку от Москвы . Тогда один человек встал и сказал: „Мне так стыдно. Мы были сверхдержавой, а стали Бангладешем с ракетами“, — рассказала она.

По мнению Олбрайт, „Путин идентифицирует себя с тем человеком, который чувствовал [в тот период], что Россия потеряла свое достоинство и величие“. Она уверена, что российский президент намерен вернуть былое величие страны.

При этом Олбрайт уверена, что российские власти „перевернули историю, чтобы показать, что мы (США — прим. ВЗГЛЯД) никогда не уважали Россию, и все, что мы делали, было направлено против России“.

»Его (Путина — прим. ВЗГЛЯД) цель состоит не только в том, чтобы восстановить Россию, но и сделать так, чтобы позиции США в Европе ослабли. Для этого он отделяет от нас другие демократические страны. Мы видим результат: Венгрия стала явно главным тому примером. И обычно он для этого использует информацию», — заявила Олбрайт, отметив, что российский лидер умеет хорошо разыгрывать партию со слабыми картами на руках.

В заключение Олбрайт подчеркнула, что США должны «стараться дать отпор действиям России, которая пытается навредить всем этим странам», но в то же время «найти сферы, где мы можем вести сотрудничество».