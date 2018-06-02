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Оплата отеля для Ким Чен Ына поставила США в тупик
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Оплата отеля для Ким Чен Ына поставила США в тупик 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Организаторы встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с американской стороны работают день и ночь с северокорейскими коллегами, чтобы организовать саммит, призванный положить конец программе ядерного оружия Пхеньяна, передает The Washington Post.
Однако, по словам двух человек, знакомых с переговорами, вопрос о том, кто будет платить за пребывание в отеле Ким Чен Ына, остается нерешенным.
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Гордое, но бедное государство предполагает, что его президент поселится в Fullerton — великолепном неоклассическом отеле у реки Сингапур в историческом центре города. Президентский люкс стоит здесь более 6000 долларов за ночь. В том, что касается оплаты проживания в пятизвездочном отеле, Соединенные Штаты открыты для покрытия расходов, сказали два источника, но не исключается, что Пхеньян может рассматривать такую ситуацию как оскорбительную. В результате организаторы встречи рассматривают вопрос о том, чтобы обратиться к Сингапуру как к принимающей стороне с просьбой покрыть расходы Северной Кореи.
Заурядная, но чреватая дипломатическими проблемами, ситуация — всего лишь одна из многочисленных проблем, связанных с организацией этой встречи. Решать их приходится двум командам: одну возглавляет заместитель начальника штаба Белого дома Джо Хагин, вторую — начальник штаба лидера КНДР Ким Чан Сен.
Недавно президент США Дональд Трамп отказался от встречи, обвинив Северную Корею в «открытой враждебности». Благодаря усилиям дипломатов он все же решился на переговоры.
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