«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»

"Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косова. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?" — сказал Вучич

Он также напомнил, что в 2014 году Белград не поддержал санкции против Москвы , хотя и четко заявляет о своих европейских амбициях. При этом, если бы Сербия уже являлась частью Евросоюза на то время, то ей бы пришлось исполнить все обязательства по единой внешней политике. В связи с этим президент выразил надежду, что через пять-шесть лет отношения с Россией полностью изменятся. Кроме того, Вучич заявил, что евроинтеграция Белграда и хорошие отношения с Москвой не противоречат друг другу.

"Нет никаких противоречий. Французский президент сказал то же самое, что Россия — дружественная страна. С нашей стороны мы хотим укрепить традиционные связи с Россией, наше торговое сотрудничество. С военной точки зрения мы придерживаемся нейтралитета. Но, естественно, мы находимся на европейском пути. Я об этом заявляю и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве, и Владимир Путин никогда ничего не говорил против наших европейских амбиций", — заключил президент республики.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине . За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя

Запад, обвинив Россию также и во вмешательстве во внутриукраинский конфликт, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Кроме того, Россия неоднократно отвергала все обвинения во вмешательстве и якобы недемократичном воссоединении с Крымом.