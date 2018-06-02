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Турция избавилась от Uber
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Турция избавилась от Uber 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Osman Orsal / Reuters
Работа онлайн-сервиса по заказу такси Uber в Турции прекращена. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание Daily Sabah.
По его словам, в стране есть собственная система такси. «Мы не позволим системе разрушить бизнес турецких таксистов», — отметил Эрдоган.
Сервис по заказу такси Uber уже запрещен в нескольких странах. Он покинул рынки Болгарии, Дании и Венгрии. Компания работает с ограничениями также во Франции, Италии, Германии, Японии и Тайване.
В сентябре 2014 года суд во Франкфурте обязал водителей Uber иметь лицензию для работы в Германии. Это привело к выводу такси из нескольких городов страны. В июне 2016 года французский суд оштрафовал компанию за работу с водителями-любителями на 800 тысяч евро.
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