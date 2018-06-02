Турция избавилась от Uber

По его словам, в стране есть собственная система такси. «Мы не позволим системе разрушить бизнес турецких таксистов», — отметил Эрдоган.

Дании и Сервис по заказу такси Uber уже запрещен в нескольких странах. Он покинул рынки Болгарии Венгрии . Компания работает с ограничениями также во Франции Италии , Германии, Японии и Тайване.

В сентябре 2014 года суд во Франкфурте обязал водителей Uber иметь лицензию для работы в Германии. Это привело к выводу такси из нескольких городов страны. В июне 2016 года французский суд оштрафовал компанию за работу с водителями-любителями на 800 тысяч евро.