Ещё
Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: AP Photo
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Об этом он заявил по итогам переговоров с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем.
Ранее посланник Северной Кореи передал американскому президенту письмо от Ким Чен Ына. Трамп назвал письмо "очень интересным", но не стал раскрывать подробности содержания документа.
При этом он заявил, что знает о готовности КНДР к денуклеаризации. Трамп отметил, что больше не хочет использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР, поскольку дела идут хорошо. Также он пообещал не вводить новые санкции против Северной Кореи.
РИА Новости: последние новости
Порошенко объявил о планах построить мост через Дунай Трамп негативно относится к встрече Лаврова с Ким Чен Ыном Вышинский попросил Путина о помощи в освобождении
Комментарии47
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карты Visa перестали работать102
Украину заставят отказаться от абсурдных требований к РФ144
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией706
Актрису сбросили с 19 этажа49
Сбербанк дал объяснения по пропаже денег Захарченко76
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
00:14
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
Политика
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение