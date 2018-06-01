Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Ранее посланник Северной Кореи передал американскому президенту письмо от Ким Чен Ына. Трамп назвал письмо "очень интересным", но не стал раскрывать подробности содержания документа.

При этом он заявил, что знает о готовности КНДР к денуклеаризации. Трамп отметил, что больше не хочет использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР, поскольку дела идут хорошо. Также он пообещал не вводить новые санкции против Северной Кореи.