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Госдеп распространил рекомендации Трампу по кибербезопасности
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Госдеп распространил рекомендации Трампу по укреплению кибербезопасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Госдепартамент распространил в четверг рекомендации президенту Дональду Трампу по кибербезопасности, как это предписывал исполнительный указ Трампа от мая 2017 года.
"Рекомендации подчеркивают важность госдепартамента и дальнейшей работы правительства США с иностранными партнерами по борьбе с широким спектром киберугроз", — говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео по случаю публикации доклада.
В документах, опубликованных госдепом, говорится, что США будут преследовать пять основных целей по кибербезопасности: укрепление стабильности в киберсфере; продвижение международных обязательств в киберсфере о приемлемом и неприемлемом поведении в киберпространстве; меры повышения взаимного доверия; формирование рамок сотрудничества для "сдерживания в киберсфере", направленного на "пагубную деятельность правительств других стран".
В частности, президенту США рекомендовано "создать политику, в соответствии с которой США будут привлекать к ответственности" нападающие стороны за кибератаки. Предлагается публично объявить, какую именно "пагубную деятельность" США намерены сдерживать.
Кроме того, предполагается разработать "спектр последствий" для нарушителей. "Соединенные Штаты должны составить список быстрых, чувствительных и прозрачных последствий ниже уровня применения силы", — говорится в докладе. Планируется разработать механизмы внедрения подобных "последствий". Также президенту рекомендуют выстраивать сотрудничество с государствами-партнерами, чтобы обеспечить более эффективное сдерживание.
Рекомендации не содержат названия стран, против которых предлагается разрабатывать подобные меры. В прошлом США обвиняли Россию и Китай в кибератаках на американские учреждения, Москва и Пекин это отрицают. Военные США также заявляли о необходимости сдерживать РФ и КНР в киберсфере. С этой целью был предпринят ряд шагов, в частности, создано полноценное Киберкомандование США в структуре американских вооруженных сил.
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