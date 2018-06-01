Госдеп распространил рекомендации Трампу по кибербезопасности

Госдеп распространил рекомендации Трампу по укреплению кибербезопасности

Госдепартамент распространил в четверг рекомендации президенту Дональду Трампу по кибербезопасности, как это предписывал исполнительный указ Трампа от мая 2017 года.

"Рекомендации подчеркивают важность госдепартамента и дальнейшей работы правительства США с иностранными партнерами по борьбе с широким спектром киберугроз", — говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео по случаю публикации доклада.

В документах, опубликованных госдепом, говорится, что США будут преследовать пять основных целей по кибербезопасности: укрепление стабильности в киберсфере; продвижение международных обязательств в киберсфере о приемлемом и неприемлемом поведении в киберпространстве; меры повышения взаимного доверия; формирование рамок сотрудничества для "сдерживания в киберсфере", направленного на "пагубную деятельность правительств других стран".

В частности, президенту США рекомендовано "создать политику, в соответствии с которой США будут привлекать к ответственности" нападающие стороны за кибератаки. Предлагается публично объявить, какую именно "пагубную деятельность" США намерены сдерживать.

Кроме того, предполагается разработать "спектр последствий" для нарушителей. "Соединенные Штаты должны составить список быстрых, чувствительных и прозрачных последствий ниже уровня применения силы", — говорится в докладе. Планируется разработать механизмы внедрения подобных "последствий". Также президенту рекомендуют выстраивать сотрудничество с государствами-партнерами, чтобы обеспечить более эффективное сдерживание.