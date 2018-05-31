В ЕС заступились за Украину

В ЕС заявили о праве Украины защищать свои интересы

«Как вы знаете, Украина в очень особой ситуации, касающейся её безопасности, учитывая ситуацию в Крыму и конфликт на востоке страны. В этом контексте, как и все страны, Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию», — цитирует Интерфакс-Украина Косьянич.

Она также отметила, что миссия ЕС не была проинформирована о готовящейся спецоперации.

Накануне в СБУ заявили, что «убийство» Бабченко было инсценировкой в рамках спецоперации.