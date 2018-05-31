Литва скрывала секретные тюрьмы ЦРУ

ЕСПЧ признал наличие секретных тюрем ЦРУ в Литве

ЕСПЧ обязал страну выплатить 130 тысяч евро компенсации саудовцу Абу Зубайде , который сейчас находятся в заключении в тюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе

«Суд пришел к выводу, что в Литве с лета 2005 года до марта 2006 года действовала тайная тюрьма ЦРУ, — говорится в заявлении инстанции. — Господин Зубайда там содержался, а местные власти знали, что ЦРУ обращается с ним так, как запрещает Европейская конвенция о правах человека».

В ЕСПЧ также отметили, что Литва не провела должного расследования нарушения прав заключенного.

В 2014 году инстанция удовлетворила иск Зубайды против Польши . Он и еще один саудовский подданный Рахим аль-Насири заявили, что их содержали и пытали в тюрьме, расположенной «где-то в польских лесах». Суд обязал Варшаву выплатить 100 тысяч евро аль-Насири и еще 130 тысяч Зубайде в качестве возмещения ущерба.

Первые данные о секретных тюрьмах ЦРУ появились в прессе в 2005 году. Тогда власти Польши категорически отрицали этот факт, однако в 2008 году расследованием этих сведений занялась польская прокуратура. Потерпевшими по этому делу проходили три человека: гражданин Йемена Валид Мохаммед бин Атташ, обвиняемый в США в причастности к терактам 11 сентября, гражданин Саудовской Аравии Абд аль-Рахим аль-Нашири, обвиняемый в организации нападения на американский эсминец «Коул» (USS Cole) в 2000 году в Йемене, и палестинец Абу Зубайда, обвиняемый в причастности к терактам «Аль-Каеды»