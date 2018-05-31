Румыния помогала США пытать заключенных

Суд постановил, что страна виновна в нарушении прав человека и потребовал провести расследование и наказать ответственных за преступления.

Гражданин Саудовской Аравии аль-Насири, обвиняемый в организации нападения на американский эсминец «Коул» (USS Cole) в 2000 году в Йемене , содержался в секретной тюрьме с 2003 по 2006 год. Сейчас он находится в заключении на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе