Геращенко оправдался за казус с Бабченко

Геращенко объяснил, зачем было инсценировано убийство Бабченко

Геращенко отметил, что журналист мог отказаться «идти риск», но решился, понимая необходимость документировать связи заказчика с исполнителями

Член коллегии МВД Украины , депутат Рады Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, зачем нужна была инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко

По словам Геращенко, чтобы доказать в суде вину организатора покушения, нужно было зафиксировать «факт отчетности организатора перед заказчиками».

«Для этого нужно было создать полное впечатление реальности организатора, которого сегодня задержали в Киеве, что это убийство произошло», — сказал член коллегии МВД Украины.

Кроме того, Геращенко отметил, что журналист мог отказаться «идти риск», но решился, понимая необходимость документировать связи заказчика с исполнителями.

Член коллегии МВД Украины эту инсценировку назвал методом «старым как мир».

Напомним, во вторник МВД Украины заявило о том, что Бабченко застрелили в подъезде собственного дома в Киеве. Был опубликован фоторобот подозреваемого. Власти Украины сообщили о причастности к преступлению российских спецслужб. На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ . Глава ведомства Василий Грицак поздравил его с «третьим рождением».

Как заявил Грицак, СБУ заранее получила данные о том, что Бабченко собираются убить, и это предотвратила. Он отметил, что заказчиком был украинец, который якобы был завербован российскими спецслужбами.