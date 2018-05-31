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Геращенко оправдался за казус с Бабченко
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Геращенко объяснил, зачем было инсценировано убийство Бабченко 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: пресс-служба партии "Народный фронт"
Геращенко отметил, что журналист мог отказаться «идти риск», но решился, понимая необходимость документировать связи заказчика с исполнителями
Член коллегии МВД Украины, депутат Рады Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, зачем нужна была инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
По словам Геращенко, чтобы доказать в суде вину организатора покушения, нужно было зафиксировать «факт отчетности организатора перед заказчиками».
«Для этого нужно было создать полное впечатление реальности организатора, которого сегодня задержали в Киеве, что это убийство произошло», — сказал член коллегии МВД Украины.
Кроме того, Геращенко отметил, что журналист мог отказаться «идти риск», но решился, понимая необходимость документировать связи заказчика с исполнителями.
Член коллегии МВД Украины эту инсценировку назвал методом «старым как мир».
Напомним, во вторник МВД Украины заявило о том, что Бабченко застрелили в подъезде собственного дома в Киеве. Был опубликован фоторобот подозреваемого. Власти Украины сообщили о причастности к преступлению российских спецслужб. На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Глава ведомства Василий Грицак поздравил его с «третьим рождением».
Как заявил Грицак, СБУ заранее получила данные о том, что Бабченко собираются убить, и это предотвратила. Он отметил, что заказчиком был украинец, который якобы был завербован российскими спецслужбами.
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