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Разгром бронетехники ВСУ попал на видео
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Разгром бронетехники ВСУ попал на видео 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В социальных сетях было опубликовано видео разгрома бронетехники украинских вооруженных сил в районе Горловки, сообщает РИА «Новости».
Пользователь под псевдонимом Ophidian Asp, разместивший видео, утверждает, что кадры получены с беспилотника. На них запечатлено уничтожение двух БМП, командного пункта 24-го батальона и одного грузовика.
Также на видео снят пожар на складе с боеприпасами.
Ранее в командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о ликвидации в районе Горловки группы украинских диверсантов.
Также ранее в ДНР рассказали о срыве планов ВСУ по захвату Горловки. По словам замкома оперативного командования республики Эдуарда Басурина, в ходе операций в данном районе погибли 18 украинских военных, более 20 были ранены.
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