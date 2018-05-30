В ДНР пригрозили вернуться к статус-кво

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В ДНР не исключили, что вернут силы к линии соприкосновения в Донбассе 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Самопровозглашенная Донецкая народная республика может вернуть силы на прежние позиции на демилитаризованных участках у линии соприкосновения в случае, если Киев не выведет свои подразделения из этих районов, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, комментируя переговоры по Донбассу в Минске.
В ведомстве пояснили, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала новые позиции силовиков на пилотном участке отвода сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское и установку минных полей в пределах участка разведения в районе населенного пункта Золотое.
"Единственным действенным шагом к возвращению к реализации рамочного решения — это вывод сил и средств ВСУ с территории участка разведения и ликвидация новых позиций. В противном случае республика будет вынуждена вернуть свои военные силы и средства на исходные позиции, которые были до начала разведения", — заявил представитель ДНР в СЦКК.
Кроме того, в ходе переговоров в рамках группы по безопасности в Минске координатор СММ ОБСЕ, посол Эртугрул Апакан призвал стороны озвучить конкретные шаги для стабилизации ситуации на всех трех участках разведения сил и средств и не допустить агрессии в тех местах, где удалось добиться положительного результата.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.
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