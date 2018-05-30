В ДНР пригрозили вернуться к статус-кво

В ДНР не исключили, что вернут силы к линии соприкосновения в Донбассе

Самопровозглашенная Донецкая народная республика может вернуть силы на прежние позиции на демилитаризованных участках у линии соприкосновения в случае, если Киев не выведет свои подразделения из этих районов, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, комментируя переговоры по Донбассу в Минске

В ведомстве пояснили, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала новые позиции силовиков на пилотном участке отвода сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское и установку минных полей в пределах участка разведения в районе населенного пункта Золотое.

"Единственным действенным шагом к возвращению к реализации рамочного решения — это вывод сил и средств ВСУ с территории участка разведения и ликвидация новых позиций. В противном случае республика будет вынуждена вернуть свои военные силы и средства на исходные позиции, которые были до начала разведения", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Кроме того, в ходе переговоров в рамках группы по безопасности в Минске координатор СММ ОБСЕ, посол Эртугрул Апакан призвал стороны озвучить конкретные шаги для стабилизации ситуации на всех трех участках разведения сил и средств и не допустить агрессии в тех местах, где удалось добиться положительного результата.