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Климкин опозорил Украину
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Климкин опозорил Украину 

РИА Новости
Фото: © AP Photo / Ronald Zak
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался в невыгодном свете на международной арене из-за инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Политик подчеркнул, что Климкин не был в курсе "спецоперации" Службы безопасности Украины (СБУ) и на международном уровне говорил об убийстве Бабченко как о действительно состоявшемся факте. Это, уверен парламентарий, ударило по имиджу главы украинской дипломатии, а также по имиджу самой страны.
"Опозорили министра иностранных дел. Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране. Такие вещи нужно предусматривать", — посетовал Павленко.
Во вторник сначала украинские СМИ, а впоследствии и власти страны сообщили, что гражданина России Аркадия Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день журналист появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава СБУ Василий Грицак, информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.
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