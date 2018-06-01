СБУ открестилась от организатора покушения на Бабченко

«Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает информацию о сотрудничестве с контрразведкой, это неправда. Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ», — заявил он, уточнив, что проверил заявление арестованного на два месяца Германа.

Исполнительный директор украинско-немецкого совместного предприятия «Шмайсер» Борис Герман заявил о принадлежности к силовым структурам Украины 31 мая. По его словам, он заранее осознавал, что «исполнитель» покушения будет сотрудничать со Службой безопасности Украины, а убийство Бабченко будет инсценировано.

29 мая полиция Киева сообщила о смерти российского журналиста Аркадия Бабченко. Однако на следующий день тот появился на брифинге СБУ, после чего было объявлено, что убийство инсценировано, а к покушению якобы причастны российские спецслужбы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал историю «по меньшей мере странной».