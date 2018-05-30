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Порошенко прокомментировал «убийство» Бабченко
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Порошенко: Бабченко хотели убить для дестабилизации ситуации на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналиста Бабченко хотели убить, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, заявил в среду президент Петр Порошенко.
В среду Бабченко, об "убийстве" которого объявили на Украине 29 мая, появился на пресс-конференции главы СБ Украины Василия Грицака. Как заявил глава ведомства, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации по предотвращению покушения на журналиста.
По его словам, "атака на Аркадия Бабченко — это желание РФ дестабилизировать ситуацию на Украине, показать неэффективность власти".
"Спасибо Аркадию и украинским силовикам за то, что не дали реализовать этот сценарий в нашей стране", — заявил Порошенко на встрече с Бабченко, главой СБУ и генпрокурором.
Порошенко сообщил, что знал о проведении спецоперации.
"Сегодня я видел реакцию, я же об этом все знал, а никто в администрации об этом не знал… Ты большой молодец, что мы таким образом празднуем твой третий день рождения", — приводит слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Facebook. Порошенко напомнил, что дал поручение главе СБ Украины организовать круглосуточную охрану журналиста и его семьи.
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.
Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Глава ведомства вновь обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения. По словам Грицака, в организации покушения подозревают гражданина Украины, он задержан и дает показания.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.
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