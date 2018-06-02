На Украине сосчитали потенциальных жертв «убийцы» Бабченко

"Понятно, конечно, что это была встреча, связанная, во-первых, с делом Бабченко. Во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают на Украине сейчас. Если говорить то, что можно сказать, то смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными. Потому что те, кто организовывал покушение на Бабченко или "убийство" Бабченко — это люди, которые, безусловно, будут стараться сделать реванш. Поэтому всем надо быть внимательными", — приводит слова Ганапольского телеканал "112. Украина".

О том, что его имя также числится в списке, Пашаев сообщил изданию "Громадське" ("Общественное").