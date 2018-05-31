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Литва отказалась понимать «воскрешение» Бабченко
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Литва отказалась понимать «воскрешение» Бабченко 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не понимает спецоперацию Службы безопасности Украины и инсценировку убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он заявил журналистам, передает Delfi.
«Я не понимаю таких спецопераций, это для меня непостижимо», — указал Линкявичюс.
Министр увидел в произошедшем позитив. «Конечно, единственная хорошая новость во всей этой истории та, что [Бабченко] жив», — заметил он.
30 мая Служба безопасности Украины заявила, что Аркадий Бабченко, ранее официально признанный полицией Киева погибшим, оказался жив. Украина утверждает, что российские спецслужбы в течение двух месяцев готовили на Бабченко покушение.
На брифинге СБУ появился и сам Бабченко, об убийстве которого украинские правоохранительные органы сообщили вечером 29 мая. Он объяснил, что его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации, которая помогла задержать организатора преступления.
По данным СБУ, им оказался гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами. Ведомство утверждает, что для убийства журналиста он нанял бывшего участника антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины, которому пообещал вознаграждение в 40 тысяч долларов.
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