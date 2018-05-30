Решение Сирии по Абхазии и Осетии сочли неразумным

Вашингтон считает решение Дамаска о признании независимости Абхазии и Южной Осетии неразумным, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
«Мы считаем это, по меньшей мере, неразумным решением, которое никак не меняет действительность или нашу позицию по этому вопросу», — сказала Науэрт, передает РИА «Новости».
Она отметила, что Вашингтон все еще считает Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией частями Грузии» и выступают за «территориальную целостность Грузии».
Во вторник министерства иностранных дел Абхазии и Южной Осетии сообщили, что Сирия признала независимость двух республик. После этого Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.