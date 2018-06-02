Ещё
Трамп показал письмо от Ким Чен Ына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп показал письмо от Ким Чен Ына 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: twitter.com
Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа, который принимает от зампреда ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля письмо северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает издание The Hiil.
Трамп назвал письмо интересным и хорошим, но признался, что еще не читал его. Отмечалось, что перед передачей президенту послание осмотрели должностные лица США.
По информации газеты The Wall Street Journal, в письме лидер КНДР говорит о заинтересованности возможным саммитом между странами.
1 июня Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном.
Саммит лидеров двух стран был запланирован на 12 июня в Сингапуре. Однако на прошлой неделе американский президент заявил, что не может встретиться с северокорейским лидером из-за враждебных заявлений Пхеньяна. Позже Трамп сказал, что США всё ещё ориентируются на проведение первого в истории двух государств саммита 12 июня в Сингапуре. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.
29 мая зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль отправился в Нью-Йорк на переговоры по подготовке встречи. Днем ранее делегация из Пхеньяна вылетела в Сингапур для подготовки мероприятия.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии2  Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Климкин опозорил Украину238
В США власти разругались из-за ударов по Сирии33
Мэй жестоко разочаровалась в США84
Путин похвастался своим «Кортежем» перед принцем79
Найден еще один мозг в теле человека24
Видео
Крупная акула вцепилась зубами в лодку
Вещи В мире
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
00:14
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
Политика
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение