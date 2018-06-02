Трамп показал письмо от Ким Чен Ына

Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа , который принимает от зампреда ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля письмо северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает издание The Hiil.

Трамп назвал письмо интересным и хорошим, но признался, что еще не читал его. Отмечалось, что перед передачей президенту послание осмотрели должностные лица США.

По информации газеты The Wall Street Journal, в письме лидер КНДР говорит о заинтересованности возможным саммитом между странами.

1 июня Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном.

Саммит лидеров двух стран был запланирован на 12 июня в Сингапуре . Однако на прошлой неделе американский президент заявил, что не может встретиться с северокорейским лидером из-за враждебных заявлений Пхеньяна . Позже Трамп сказал, что США всё ещё ориентируются на проведение первого в истории двух государств саммита 12 июня в Сингапуре. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.