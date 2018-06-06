СБУ возбудила дело из-за «списка Бабченко» 

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту публикации в СМИ списка, в котором якобы содержались сведения о 47 предполагаемых жертвах организаторов покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Дело возбуждено по факту разглашения сведений досудебного расследования. В СБУ добавили, что разрешение на разглашение этих данных кому-либо не предоставлялось.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчики покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко также хотели убить 47 человек.
По его словам, им предоставляется необходимая защита.