Савченко выступила с предостережением к Сенцову

Савченко предостерегла Сенцова от судьбы украинского антигероя

«Я искренне надеюсь, что Олега Сенцова обойдет моя судьба, когда из человека сначала делают героя, а потом делают антигероя в своей стране. От всей души желаю Олегу не попасть в жернова политической авторитарной машины в Украине», — написала парламентарий.

По ее мнению, голодающий в российской колонии Сенцов имеет три пути: уйти в тень и иметь творческий покой, пожелать славы и стать марионеткой президента Украины, восхваляя действующую власть в Киеве, или же начать бороться с несправедливой системой на Украине. В последнем случае его ждет «очень нелегкая судьба», подчеркивает Савченко.

Также депутат Рады заметила, что в ходе предвыборной гонки на Украине слышит заявления Петра Порошенко и других украинских политиков об освобождении Сенцова.

«Они абсолютно идентичны тем заявлениям, которые украинский политикум делал по мне, когда я была заключенной в России», — указала Савченко.

При этом Савченко, члены ее семьи и друзья парламентария присоединяются к акциям поддержки Сенцова. «Я уважаю решение Олега Сенцова начать борьбу с российской тоталитарной системой методом голодовки с благородной целью освобождения всех украинских политзаключенных на пятом году их незаконного заключения в РФ», — написала она.

«Но если бы мы, украинцы, больше слышали друг друга, больше верили друг другу, то такой протест голодом надо было делать всем вместе и начинать его еще в 2015-2016 годах, когда начинала такую борьбу в России я. В то время в Украине было больше политических и геополитических возможностей и я уверена, что тогда свободу получили бы все украинцы», — добавила Савченко.

Сенцов отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе . Его задержали 11 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. По версии следствия, Сенцов с подельниками, будучи членами запрещенного в России «Правого сектора», готовили серию взрывов в Симферополе 9 мая того же года. Также его обвиняли в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России» . В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Свою вину Сенцов отрицает.