Асад решился на встречу с Ким Чен Ыном 

Президент Сирии Башар Асад выразил намерение совершить официальный визит в КНДР и провести встречу с лидером страны Ким Чен Ыном. Об этом сообщила в воскресенье газета Rodong Sinmun.
По ее сведениям, соответствующее заявление Асад сделал во время состоявшейся 30 мая церемонии вручения верительных грамот новым послом КНДР в Сирии. "Я полон решимости в будущем посетить КНДР и встретиться с верховным руководителем Ким Чен Ыном", — приводит газета слова Асада.
Сирийский президент также отметил, что благодаря политике лидера КНДР в последнее время на Корейском полуострове наблюдаются позитивные изменения. "Правительство Сирии и впредь намерено поддерживать политический курс КНДР", — добавил Асад.
В начале 2018 года на фоне проведения в Пхёнчхане Олимпийских игр наметилось смягчение ситуации на Корейском полуострове, а также потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Позднее стороны провели встречи на высшем уровне с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. На 12 июня в Сингапуре также намечена встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.