Асад решился на встречу с Ким Чен Ыном

По ее сведениям, соответствующее заявление Асад сделал во время состоявшейся 30 мая церемонии вручения верительных грамот новым послом КНДР в Сирии. "Я полон решимости в будущем посетить КНДР и встретиться с верховным руководителем Ким Чен Ыном", — приводит газета слова Асада.

Сирийский президент также отметил, что благодаря политике лидера КНДР в последнее время на Корейском полуострове наблюдаются позитивные изменения. "Правительство Сирии и впредь намерено поддерживать политический курс КНДР", — добавил Асад.