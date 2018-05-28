Столтенберг счел опасным «оглядываться на Россию»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг , выступая на пленарном заседании весенней сессии парламентской ассамблеи альянса, проходящей в польской столице, заявил, что стремящиеся стать членами НАТО государства не должны оглядываться на Россию

Столтенберг сказал, что разговоры о том, что «нельзя выступать за расширение НАТО, потому что России это не нравится — очень опасный подход».