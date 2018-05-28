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Столтенберг счел опасным «оглядываться на Россию»
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Столтенберг счел опасным «оглядываться на Россию» 

Деловая газета «Взгляд» 28 мая 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пленарном заседании весенней сессии парламентской ассамблеи альянса, проходящей в польской столице, заявил, что стремящиеся стать членами НАТО государства не должны оглядываться на Россию.
Столтенберг сказал, что разговоры о том, что «нельзя выступать за расширение НАТО, потому что России это не нравится — очень опасный подход».
«Это вопрос базовых прав стран и народов — принятие решений о пути своего развития. Соседи (Российской Федерации) имеют право делать, что хотят, не оглядываясь на Россию», — передает ТАСС слова Столтенберга. Напомним, ранее в понедельник представитель НАТО сообщил, что главными темами предстоящего в четверг, 31 мая, Совета Россия — НАТО (СРН) станут ситуация на Украине, военная деятельность в Европе и снижение военных рисков.
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