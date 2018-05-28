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Названы главные темы Совета Россия — НАТО
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Названы главные темы Совета Россия — НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главными темами предстоящего в четверг, 31 мая, Совета Россия — НАТО (СРН) станут ситуация на Украине, военная деятельность в Европе и снижение военных рисков, сообщил представитель Североатлантического альянса.
Собеседник ТАСС сообщил, что будет, в частности, обсуждаться выполнение Минских соглашений, направленных на урегулирование ситуации на Украине; учения, полеты военной авиации или разные виды передислокации сил в Европе; вопросы военной транспарентности и снижения рисков, повышения стабильности на европейском континенте.
Российская сторона планирует задать альянсу по планируемым на осень этого года крупнейшим за период после холодной войны стратегическим учениям Trident Juncture 2018 («Единый трезубец»). Маневры пройдут в Норвегии с участием всех видов вооруженных сил и свыше 40 тыс. военных из стран — членов альянса и государств — партнеров.
Запланированный на четверг 31 мая Совет Россия-НАТО пройдет на уровне послов, уточнил также представитель альянса. Он напомнил, что такой формат был на всех советах Россия — НАТО с 2014 года, передает РИА «Новости».
В апреле генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг высказался за проведение Совета Россия — НАТО.
Последняя встреча СНР прошла в октябре прошлого года. У России сейчас нет постоянного представителя при НАТО — Александр Грушко завершил работу в Брюсселе, его преемник еще не назначен.
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