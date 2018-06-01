В Испании парламент проголосует по вотуму недоверия премьеру

Конгресс депутатов испанского парламента в пятницу скорее всего вынесет вотум недоверия Мариано Рахою, занимавшему премьерский пост шесть c половиной лет, и его кабинету, продержавшемуся полтора года. Глава оппозиции, генсек Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес в одном шаге от того, чтобы стать новым главой правительства.

В четверг все политические силы уже высказали свои позиции на заседании в конгрессе депутатов, в пятницу состоится голосование.

Чтобы заручиться необходимым абсолютным большинством в нижней палате Санчесу удалось практически невозможное — добиться поддержки восьми партий самых разных идеологий, в том числе большинства националистических. За вотум недоверия готовы проголосовать 180 депутатов (при необходимом абсолютном большинстве в 176) — социалисты (84 мандата), Podemos (67 мандатов), Левые республиканцы Каталонии (9), Европейская демократическая партия Каталонии (8), Баскская националистическая партия (5), валенсийская Compromís (4), баскская левая EH Bildu (2) и Новые Канары (1).

Рахой окрестил будущий кабинет "правительством Франкенштейна". Уходящее правительство его оппоненты именуют "зомби".

Столь удивительное единодушие в парламенте появилось после того, как на прошлой неделе Национальный суд Испании вынес приговор по основному эпизоду громкого коррупционного дела "Гюртель", в котором оказались замешаны бывшие высокопоставленные члены правящей Народной партии, в том числе экс-казначей НП Луис Барсенас, рассказавший еще несколько лет назад о существовании в партии "черной кассы". Сама НП, выступавшая на процессе как гражданский ответчик, должна заплатить 245,5 тысячи евро штрафа — как выгодополучатель от незаконного финансирования избирательных кампаний в муниципалитетах Посуэло-де-Аларкон и Махадаонда в 2003 году.

Аргументы Рахоя, что никто из нынешних членов кабинета не приговорен, равно как и то, что среди 29 осужденных нет ни одного действующего члена партии, не помогли. Все оппозиционные силы страны, еще пару недель назад выяснявшие между собой отношения по поводу "каталонского дела" с абсолютно разных позиций, решили голосовать вместе — лишь бы избавиться от "правительства коррупционеров".

Исключением стала центристская партия "Граждане", главный защитник территориальной целостности Испании в Каталонии и крупнейшая партия в каталонском парламенте, которая не захотела голосовать вместе с националистами. Но и "Граждане" выступили против Рахоя — они потребовали от него добровольно подать в отставку и назначить досрочные выборы.

В отставку Рахой не ушел, зато ушел из конгресса сразу после первой части заседания — обедать с министрами в ресторане — и больше не вернулся. Такое поведение депутатов оскорбило.

"Вотум недоверия — это очень важное событие. Неприемлемо, что кресло председателя правительства занято сумкой. Пусть такого не повторится больше никогда — ни при одном председателе правительства", — заявил лидер Podemos Пабло Иглесиас.

Вместо Рахоя возможность его добровольной отставки до того, как будет объявлен вотум, опровергала генеральный секретарь Народной партии, министр обороны Мария Долорес де Коспедаль. "Председатель правительства Мариано Рахой не подаст в отставку… Сейчас не время уходить в отставку. В независимости от того, как закончится завтрашнее голосование, все смогли увидеть, на ком лежит груз страны и кто думает о своих собственных интересах", — заявила она.

Всего несколько голосов до середины дня могли были спасти правительство — это были голоса правых баскских националистов. Еще неделю назад эти же голоса стали ключевыми при утверждении бюджета — Рахой согласился включить в него пункт о 540-милионных инвестициях в Страну басков. Пяти голосов хватило, чтобы обеспечить правительству большинство в конгрессе.

После того, как Санчес пообещал бюджет, против которого социалисты голосовали еще неделю назад, не трогать, баскские националисты пообещали поддержать вотум. "Наше голосование против вотума принесет больше стабильности стране и правительству? Вотумы будут постоянными. Наш голос против не даст больше стабильности. Голосуя за, мы будем более ответственными", — заявил представитель "Баскской националистической партии" Аитор Эстебан.

После этих слов ключевой испанский фондовый индекс Ibex 35 рухнул, остановившись в момент закрытия бирж на отметке 9 465 пунктов.

Необходимость экономической стабильности страны и неурегулированность каталонского кризиса были основными аргументами Рахоя , пытавшегося убедить конгрессменов не поддерживать его отставку.

Санчес тоже говорил о Каталонии, обещая диалог новому каталонскому правительству Кимы Торры, которое пока даже не приведено к присяге.