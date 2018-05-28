ЕС продлил санкции против Сирии

ЕС продлил на год санкции против властей Сирии

«Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2019 года. Учитывая продолжающиеся репрессии против гражданского населения, ЕС решил сохранить ограничительные меры в отношении сирийского режима и его сторонников в соответствии со стратегией ЕС по Сирии», — отмечается в сообщении.

Санкции против Сирии включают нефтяное эмбарго, ограничения на инвестиции, замораживание активов ЦБ Сирии, находящихся в ЕС, ограничения на экспорт оборудования и технологий, которые могут быть использованы для репрессий, а также для мониторинга или перехвата интернет или телефонной связи.