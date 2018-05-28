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ЕС продлил санкции против Сирии
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ЕС продлил на год санкции против властей Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз продлил на год санкции против властей Сирии. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
«Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2019 года. Учитывая продолжающиеся репрессии против гражданского населения, ЕС решил сохранить ограничительные меры в отношении сирийского режима и его сторонников в соответствии со стратегией ЕС по Сирии», — отмечается в сообщении.
Санкции против Сирии включают нефтяное эмбарго, ограничения на инвестиции, замораживание активов ЦБ Сирии, находящихся в ЕС, ограничения на экспорт оборудования и технологий, которые могут быть использованы для репрессий, а также для мониторинга или перехвата интернет или телефонной связи.
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