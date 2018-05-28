Сможет ли Украина «разрушить» Россию санкциями

Эксперты рассказали порталу Ura.ru, сумеет ли Украина разрушить экономику России санкциями.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что властям страны нужно давить на Россию санкциями, чтобы ее экономика рухнула, как это произошло с Советским Союзом.

Между тем политолог Федор Лукьянов отмечает, что СССР развалился не из-за санкций, под которыми находился в течение 70 лет, а потому что советские граждане «плюнули на государство», отказавшись бороться за него.

«В России безразличия нет», — уверен он.

По словам же экономиста Антона Шабанова, санкции Украины не способны разрушить Россию, а вот санкции всего остального мира могут сильно ей навредить, однако это не помешает российской экономике «перерождаться и переформатироваться».

«Россия будет сопротивляться достаточно долго, потому что другого выхода нет», — отметил он.