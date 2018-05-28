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«Друзья Путина» пригрозили походом на Рим
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«Друзья Путина» в Италии пригрозили походом на Рим 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: Reuters
Лидер партии «Лига» Маттео Сальвини после отказа Серджо Маттареллы утвердить состав нового правительства потребовал от президента Италии в понедельник назначить дату проведения новых парламентских выборов и пригрозил походом на Рим.
«Сейчас я говорю Маттарелле, что мы хотим дату (новых) выборов. Это будут не политические выборы, а референдум по защите демократии … Завтра мы хотим знать дату выборов, или мы на самом деле пойдем на Рим», — заявил Сальвини в ходе прямой трансляции в своем Facebook, пообещав в понедельник подумать об объявлении президенту Италии импичмента.
«Маттарелла меня не представляет. Он выразил интересы других стран, а не интересы итальянцев … Мы стали французской или немецкой колонией. Мы стали страной, финансово оккупированной брюссельскими демократами», — заявил лидер партии «Лига».
«После стольких лет они сбросили маску. В этот раз они нас остановили, но в следующий раз им это не удастся!», — подчеркнул Сальвини.
К требованиям отставки Маттареллы присоединилась правая партия «Братья Италии», которая назвала действия президента республики предательством. Лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо предложил обсудить в парламенте импичмент президента Италии, после чего провести новые парламентские выборы, передает РИА «Новости».
Тем временем лидер правоцентристской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони встал на защиту Маттареллы, назвав заявления об импичменте «безответственными».
Действия Маттареллы поддержали также представители Демократической партии. Так, бывший премьер Италии и экс-секретарь партии Маттео Ренци назвал «угрозы Маттарелле подлостью», а нынешний ее руководитель Маурицио Мартина заявил, что президент Италии якобы «защитил страну, конституцию и национальные интересы».
Накануне президент Италии отказался утвердить состав нового правительства, сформированного по итогам долгих переговоров между партиями. По признанию Маттареллы, фатальным препятствием для формирования нового правительства стала кандидатура министра экономики, которая угрожала присутствию Италии в еврозоне.
В тот же день президент Италии пригласил на встречу бывшего высокопоставленного сотрудника МВФ Карло Коттарелли, чтобы предложить ему возглавить новое правительство. После этого итальянские парламентарии пригрозили Маттарелле импичментом за госизмену.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что формирование правительства «друзей Путина» в Италии, которое собиралось добиваться отмены антироссийских санкций, произвело на Евросоюз шокирующий эффект.
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